Aleksandra Domańska wdała się w dyskusję z internautką. Poszło o kąpiel syna w wannie: "To nie poradnia specjalistyczna"

Nadgorliwość rodziców aż przeraża, rozumiem, że dziecko jest ważne, ale nie do przesady, że dzieci rządzą, nawet do tego stopnia, że rodzice robią to co dziecko każe, czego jest uczone? Tylko tego, że nie szanuje innych i ich decyzji. Tak, tak, zaraz mnie zjecie, że dziecko też powinno decydować, ale powinna być jakaś granica. Mojej sąsiadki córka ma 9 lat, to ona rządzi w domu. Jej rodzice z każdym sąsiadem mają na pieńku a to wszystko przez tę małą manipulatorkę. Ostatnio mialam scysje z jej matkę, tylko o to, że moje dziecko nie chciało z nią się bawić na swietlicy🙄