Aleksandra Kałucka ma siostrę bliźniaczkę. Lekarze zapowiadali, że nie będą chodzić ani widzieć. Dziś razem odnoszą sukcesy

Co to były za emocje! W walce o finał we wspinaczce sportowej zmierzyły się dwie polskie zawodniczki: Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka. Lepsza okazała się pierwsza z nich, która ostatecznie zdobyła złoty medal. Druga z naszych reprezentantek wykorzystała swoją szansę i kończy igrzyska z brązowym krążkiem.