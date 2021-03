Aleksandra Konieczna o szkołach filmowych: "Domyślam się po stanie moich studentów, że COŚ JEST MOCNO NIE TAK"

plll 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Czytając wyznania, nie wydaje mi się, żeby nauka online w tej szkole była złym pomysłem. Wykładowcy mając świadomość, że są na kamerach i ktoś może nagrywać, nie będą wpadać na durne pomysły otwierania uczniów, a starsi koledzy nie będą niszczyć psychiki pierwszorocznym. W tym przypadku same plusy! Nauka przez internet dla artystycznych kierunków, to same możliwości, a jak ktoś tego nie widzi, to widocznie stanął w rozwoju i nie nadaje się do uczenia w żadnym trybie. Takie jest moje zdanie. Może jak wróci wszystko do normy i do szkoły wrócą ludzie, którzy mogli się uczyć bez całego tego stresu presji p rzemocy, to zapomną o takich durnych pomysłach jak fuksówki i będą lepiej reagować na przemocowe zachowanie profesorów.