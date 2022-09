Aleksandra Kwaśniewska i gospodynie "Miasta Kobiet" przeprowadzają "nalot" na cukiernię nieopodal studia "DDTVN" (ZDJĘCIA)

Aleksandra Kwaśniewska razem z Marzeną Rogalską właśnie wracają z potrójną siłą do polskiego show biznesu przy okazji premiery najnowszego sezonu Miasta Kobiet na antenie TVN Style. Tym razem rolę trzeciej prowadzącej objęła Ane Piżl, która, jak możemy przeczytać na profilach stacji w mediach społecznościowych, jest "ratownicą medyczną, kitesurferką i edukatorką, a jej misją jest równość i szacunek dla różnorodności" .

Wszystkie trzy pojawiły się w ostatni czwartek na kanapie Dzień Dobry TVN, gdzie promowały nowe przedsięwzięcie. Ola wyłoniła się ze studia na Marszałkowskiej w krótkim płaszczu z karmelowej owieczki, ciepłym szalu owiniętym ciasno wokół szyi i białych chinosach. Rogalska jeszcze nie do końca pożegnała się chyba z latem, bowiem wystąpiła w zwiewnej białej sukience i brązowym żakiecie, do którego dobrała długą czarną chustę. Trzecia muszkieterka - Ane, postawiła tymczasem na sportowy look z podartymi dżinsami i dresową bluzą.