Aleksandra Kwaśniewska gorąco zapewnia: "Nie czerpię satysfakcji z bycia na językach!" Wierzycie?

Aleksandra Kwaśniewska miała wszystko, co potrzeba, by stać się pierwszoligową celebrytką. Gdy jej ojciec objął prezydenturę, media zaczęły interesować się życiem prywatnym Oli. Początkowo "pierwsza córka" świetnie radziła sobie z rosnącą popularnością, o czym świadczy chociażby fakt wystąpienia w "Tańcu z gwiazdami". Były też wywiady i sesje w kolorowej prasie.

Zupełnie niechcący, bo otwarcie o tym, że nie chce mieć dzieci, powiedziała u nas, w "Mieście Kobiet", Ewa Chodakowska. Ja stoję na stanowisku, że kobieta ma święte prawo do nietłumaczenia się z bezdzietności, a pytania o to, dlaczego nie ma dzieci, są tak samo nie na miejscu jak dopytywanie matek, czy te ich to planowane, czy wpadka. Nikogo to nie powinno interesować. W programie nic nie mówiłam na temat tego, czy chcę mieć dzieci, czy nie. To mówiła Ewa. Z jakiegoś powodu dziewczyny utożsamiły ten pogląd ze mną i zostałam zasypana wiadomościami - wyjaśniła Kwaśniewska.