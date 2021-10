Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach śmieszkują na wakacjach w Grecji. Sympatyczni? (ZDJĘCIA)

Aleksandra Kwaśniewska pojawiła się w mediach za sprawą prezydentury jej ojca. Niemal z dnia na dzień przestała być anonimową córką jednego z polityków i znalazła się w centrum zainteresowania. Próbowała nawet swoich sił w roli stałej bywalczyni warszawskich salonów, jednak to najwyraźniej nie wypaliło, bo w pewnym momencie nieco się z nich wycofała.

Ostatnimi czasy Aleksandra Kwaśniewska powróciła do szeroko pojętego show biznesu dzięki roli współprowadzącej formatu "Miasto kobiet". Nic zatem dziwnego, że media ponownie zaczęły się przyglądać jej prywatności. Mijające tygodnie upływały tym samym byłej pierwszej córce na normalizowaniu kwestii bezdzietności, która przewijała się w komentarzach na jej profilach od lat.

Można więc uznać, że w życiu zawodowym Oli dzieje się ostatnio wiele dobrego. Wygląda zresztą na to, że równie dobrze dzieje się w jej małżeństwie z Kubą Badachem , z którym niedawno świętowała 9. rocznicę ślubu. Glinianą rocznicę postanowili świętować romantycznym wypadem do Grecji, o czym Kwaśniewska poinformowała oczywiście swoich obserwujących.

Teraz na jej profilu pojawiła się nieco obszerniejsza relacja z wyjazdu. Oprócz dwóch zdjęć, które pojawiły się na koncie Oli, fani mogą też zobaczyć serię Instastories, na których para dokazuje, zwiedzając lokalne zabytki. Zrobili to oczywiście w charakterystyczny dla siebie sposób, nawiązując do programu "Top Model" i nagrywając filmiki "z wybiegu". Wszystko to w rytm hitów m.in. Celine Dion czy Michaela Buble.