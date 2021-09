Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach świętują GLINIANĄ rocznicę ślubu, publikując STARE ZDJĘCIA

Anna 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Mnie to nie obchodzi czy ktoś ma dzieci czy nie … niech każdy sobie żyje jak chce, ale ostatnio zaczęła mnie irytować narracja BEZdzietnych feministek i wytykanie innym ze maja dzieci… od razu jak ktoś ma dzieci to robią z tego patole i żerujących na 500+…. No kurcze! Niech każdy się zajmie swoim życiem! Nie chcesz mieć dziecka - OK. Chcesz mieć dzieci -OK. Po co krytykować jedna czy druga postawę??? Każdy ma swój przepis na szczęście. Szanujmy się !!!