Aleksandra Kwaśniewska i Wojciech Szuchnicki prawie WZIĘLI ŚLUB! Co stanęło na ich drodze do szczęścia?

Aleksandra Kwaśniewska jest w związku z Kubą Badach od ponad dekady. Jednak to nie on był pierwszym wybrankiem córki byłego prezydenta, o którym było głośno w mediach. Wcześniej u jej boku brylował na salonach Wojciech Szuchnicki, znany florecista. Para w pewnym momencie opowiadała już nawet o przygotowaniach do ślubu, ale nagle ogłosiła rozstanie. Jaki był tego powód?