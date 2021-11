Aleksandra Kwaśniewska NIE NOSI OBRĄCZKI! Ujawniła, dlaczego: "Powód jest zupełnie prozaiczny..."

Aleksandra Kwaśniewska jak znaczna większość znanych twarzy działa w mediach społecznościowych. To właśnie tam najczęściej dzieli się swoimi przemyśleniami i komunikuje z fanami. W środę pokusiła się o tzw. Q&A, podczas którego między innymi zdradziła, do jakiej piosenki tańczyli z mężem pierwszy taniec. Co ciekawe, utwór "The Nearness Of You" wykonał sam pan młody. Jedna z obserwatorek postanowiła dopytać, także celebrytkę, dlaczego... na jej palcu od dawna nie widać obrączki.