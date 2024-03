Aleksandra Żebrowska pokazała ZDJĘCIA z młodości! "Wtedy chciałam mieć duże cycki, mały nos i gładkie czoło..."

Vvee 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Ona i Żebrowski jak widac świetnie się dobrali i są ze sobą szczęśliwi w ich własnym świecie. Ale nie wiem co powiedzą dzieci gdy zaczną mieć trochę więcej świadomości. Do dziś większość internatów pamieta wrzucone do internetu zdjęcie Allanka, gdy popuścił jako niemowlak. A zobaczcie ile lat minęło! Czy dzieci Zebrowskich będą się zachwycać udostępniona ogółowi fotka mamy na klopie, siebie śpiącego przy kiblu, siebie z kołtunem na głowie, taty z gola duupa? I wielu innych których nie znam, bo nie nabijam Oli klikow- widzę co Pudel skopiuje. Sama Ola może i miła dziewczyna ale średnio inteligentna.