Roznegliżowana Aleksandra Żebrowska chwali się ciążowym brzuchem i wspomina: "Z PASOŻYTEM". Wyszło zabawnie? (FOTO)

Co ciekawe, Aleksandra nie upiększa w sieci rzeczywistości oraz nie koloryzuje macierzyństwa. Zamiast tego często publikuje zdjęcia, które wzbudzają sporo kontrowersji. Jakiś czas temu żona aktora pokazała swojego syna śpiącego w łazience. Celebrytka zaczęła się wówczas zastanawiać, czy powinna przenieść go do łóżka. Jak można się domyślić, wspomniany post nie wszystkim przypadł do gustu. W środę Żebrowska opublikowała na Instagramie "nowe" zdjęcie, która opatrzyła niecodziennym komentarzem.