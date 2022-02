Alexa Demie z "Euforii" KŁAMAŁA na temat swojego wieku!? Fani odkryli, ile naprawdę ma lat

Pili Pili 35 min. temu zgłoś do moderacji 18 7 Odpowiedz

Rozenek to rocznik '78, do szkoły baletowej chodziła z Tatianą Okupnik, masa ludzi na różnych forach porwierdziła jej prawdziwy wiek. A że wygląda poważniej? No wygląda, choruje pewnie hormonalnie, i co z tego, to wyłącznie jej problem zdrowotny? Trzeba jej to wygarniać, na każdym kroku? Przyjrzyjcie się sobie, esteci. Mnóstwo ludzi w Polsce wygląda starzej niż wskazuję metryka, faceci po trzydziestce mają brzuchy i zakola, kobiety tyją pół roku po ślubie i za inwestycję w dobry wygląd uważają zrobienie hybrydy i zagęszczenie rzęs. Bądźcie obiektywni. Nikt nie jest doskonały.