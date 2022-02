Gwiazdy "Euforii" wcielają się w role licealistów. Zobaczcie, ile lat mają w RZECZYWISTOŚCI (ZDJĘCIA)

Kamil 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Standard w serialach. Obejrzałem I sezon. Nikt tam się specjalnie nie uczy, jedna wiecznie ćpa, inna stałe imprezuje, ten nieletni jeździ po mieście swoim samochodem, ta się z każdym bzyka mimo że ma chłopaka, a ten raz z chłopcem a raz z dziewczyną bo nie wie kim jestem. Oczywiście nikt też nie ma pracy ale czas i kasę na zabawę ma każdy, jak będą egzaminy w szkole to każdy wszystko zdaje. Poza tym - do ról 16-18 latków zatrudniają 25-30 letnich aktorów, i w serialu przeciętna "17-latka" to cycata, szczupła i zgrabna kobieta o wygladzie modelki bez żadnych pryszczy, trądziku itd, a przeciętny "17-latek" to wysoki, umięśniony, wyrzeźbiony facet z bujnym zarostem niczym apollo. Nawet jak wrzucą pojedynczych nieatrakcyjnych, nie-cukierkowatych aktorów, to albo są oni pokazywani w sposób prześmiewczy, albo mocno nienaturalny - nie mają oni typowych problemów związanych np. z odrzuceniem czy segregacją, tu zarówno brzydka i nieatrakcyjna dziewczyna jest równie popularna jak jej zgrabne koleżanki, a chuderlawy niski kujon bez problemu zostaje zapraszany na imprezę razem ze sportowcami z koszykówki i z równym powodzeniem podrywa licealistki. A potem zdziwienie czemu nastolatki mają kompleksy względem swoich ciał i wygórowane wymagania odnośnie płci przeciwnej, czemu uważają że ich życie jest nudne i beznadziejne, czemu mają niską samoocenę. No ciekawe dlaczego.