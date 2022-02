Gwiazdy "Euforii" wiodą bogate życie uczuciowe. Zobaczcie, z kim PRYWATNIE spotykają się aktorzy z kultowego serialu (ZDJĘCIA)

Bekah 29 min. temu zgłoś do moderacji 15 8 Odpowiedz

Bez hejtu ale ten serial jest denny. Wogóle nie trzyma w napięciu,bohaterzy są wulgarni i agresywni, każdy ma jakiś problem psychiczny, egoiści i narkomani. Gdzieś tam próbują wplątać wątek miłosny a tak naprawdę fabuła do niczego nie prowadzi. Tylko kto z kim spał i kto ile ćpał. Wolę seriale, które mają jakąś historię, prowadzą do finału itp a nie że w kółko tylko ćpanie i bitch to bitch tamto.