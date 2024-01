Alicja Bachleda-Curuś wróciła na sylwestra do Polski. Pokazała, jak bawiła się w górach (ZDJĘCIA)

jjh 47 min. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz

Dziewczyny, chciałam podpytać Was o zdanie. Jakiś czas temu byłam z chłopakiem w Zakopanem. Chcieliśmy trochę pochodzić po górach więc wybraliśmy się nad Morskie Oko i do tej doliny, gdzie rosną krokusy. Niestety na obu trasach miałam nowe buty, które strasznie mnie obtarły. Nabawiłam się niezłych burchli i nie mogłam iść. W oba miejsca dotarłam o własnych siłach, ale niestety wrócić już nie mogłam, właśnie przez te obtarte nogi. Nie miałam wyboru i poprosiłam mojego chłopaka, żebyśmy zjechali na bryczce (sama za obie przejażdżki zapłaciłam, łącznie około 500 zł). Zgodził się, ale coś tam mówił, że szkoda mu, że ten wyjazd tak wygląda, a potem jak już zeszliśmy z bryczki, powiedział, że mu było wstyd, że jedziemy konno bo jesteśmy młodzi, a starsze osoby szły na piechotę i się na nas głupio patrzyły. Czyli generalnie argument w stylu "co ludzie powiedzą". Dwa miesiące po tym wydarzeniu chłopak ze mną zerwał, a ja zastanawiam się, czy jego zachowanie wtedy w Zakopanem było normalne. Przecież gdyby mnie kochał, to zależałoby mu na tym, aby mnie nic nie bolało, nie dolegało mi. Co nas obchodzą jacyś obcy ludzie i ich zdanie na nasz temat?! Gdyby to jemu coś się stało, obchodziłoby mnie tylko to jak mogę mu pomóc, a to, co sobie pomyśli jakaś obca stara baba byłoby ostatnią rzeczą na mojej liście priorytetów. Co myślicie o tej sytuacji?