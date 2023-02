Allan Krupa ponuro o relacjach z ojcem: "Nie dał mi nic pozytywnego. Zawsze był OBCY"

Allan Krupa stawia ostatnio na muzyczną karierę. Pod pseudonimem Enso zdążył wypuścić już kilka własnych utrzymanych w stylistyce rapu utworów. 18-latek nie odcina się jednak całkowicie od twórczości mamy. Ma na koncie m.in. występ z Edytą Górniak podczas "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem.

W czwartek w "Dzień Dobry TVN" wyemitowano wywiad z Allanem przeprowadzony przez Mateusza Hładkiego. Chłopak wyznał w nim m.in. czym zajmuje się na co dzień, kiedy nie tworzy muzyki.

Okazuje się, że Allan ma w ręku całkiem niezły fach.

Zajmuję się optymalizacją cen energii dla przedsiębiorstw, m.in. doradztwem. Nauczyłem się tego. Miałem taki kryzys życiowy kiedy nic nie robiłem poza muzyką i miałem za dużo wolnego czasu. Taka praca, gdzie pojawia się rutyna, to dla mnie jedno z najlepszych narzędzi, żeby sobie poukładać rzeczy w głowie, jak jest za dużo myśli - wyznał.

Allan Krupa nie idzie na studia

18-latek nadal nie zamierza podjąć studiów.

Po co mam iść na studia, skoro nie jest mi to w żaden sposób potrzebne do tego, z czym wiążę przyszłość. Jak widać, teraz robię te wszystkie rzeczy, więc lepiej wykorzystuję czas - zapewnił.

Syn Edyty Górniak o jej kontrowersyjnych poglądach

W rozmowie pojawił się oczywiście wątek Edyty Górniak. Krupa wyznał, że bycie jej synem wcześniej dawało mu się we znaki.

Poza tym, że jestem niesamowicie dumny z mamy, z tego co osiągnęła i dalej osiąga, to jednak jak każde życie na świeczniku ma swoje minusy. Kiedy chciałem robić coś swojego, to było wcześniej postrzegane wyłącznie przez pryzmat mojej mamy. Było to dla mnie uciążliwe, bo nie umiałem z tego wyjść, natomiast jest teraz coraz lepiej - zdradził.

Hładki zapytał Allana, co sądzi o kontrowersyjnych teoriach diwy.

Mama ma swoje poglądy - tak jak miliardy ludzi na świecie. Nie widzę sensu w ogóle kogokolwiek krytykować za jego poglądy. Każdy niech sobie odbiera to tak, jak chce. Nie uważam że jest to powód do krytyki, bo to są tylko i wyłącznie jej poglądy. Nie mówię, że się ze wszystkim zgadzam. Jesteśmy innymi ludźmi - uciął temat.

Czy Allan Krupa ma kontakt z ojcem?

18-latek otworzył się również na temat skomplikowanych relacji z Dariuszem Krupą. Zdradził, jak na jego życie wpłynął wypadek, który spowodował jego ojciec.

Było to ciężkie przeżycie. Natomiast mój ojciec nigdy znacznie nie wpłynął na moje życie pod względem pozytywnym, przez co nie miałem jakiegoś sentymentu do niego. Był dla mnie trochę obcy. Oczywiście ta cała sytuacja jednak była wokół mnie, odbiła się na mnie. To jest jedyny przypadek, gdy nauczyłem się na błędach innego człowieka, bardzo ważna lekcja. Trochę to przekształciłem z negatywów na pozytywy, ponieważ dużo negatywnych sytuacji przez to oczywiście miałem w życiu.

Allan wspomniał również o swojej dziewczynie, Angelice.

Jesteśmy razem już rok, mieszkamy razem już jakiś czas i bardzo fajnie nam się układa. Szalejemy za sobą, więc tego zawsze szukałem. Mam 18 lat, bawię się, chodzę na imprezy, chcę ten czas wykorzystać jak się da. Oczywiście stawiam sobie granice, bo nie chcę sobie popsuć przyszłości przez zabawę w młodości.

Co ciekawe, syn Edyty Górniak określił siebie jako konserwatystę.

Myślę, że jestem konserwatywny. Nie jestem chrześcijaninem, ale nie jestem też ateistą. Szukam tego w sobie - zapewnił.

