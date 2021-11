Allan Krupa świętuje 49. urodziny Edyty Górniak: "Wszystkiego najlepszego, MAMUŚ!" (FOTO)

vtrbt 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

A czytaliście jak dziś Gonia ubolewała nad Radkiem na innym forum ? Dla niepoznaki Pysiula został Mychą : " o_N_a1 godz. temu Witam! Mój mąż - Mycha - nic mi w ogóle nie pomaga w wychowywaniu trójki dzieci. W ogóle go w domu nie ma, a ja muszę wszystko zrobić - rano wstać, wyszykować dzieci do szkoły, całą trójkę porozwozić, obiady pogotować, posprzątać, poprać. Po południu muszę dzieci odebrać ze szkoły, nakarmić, porozwozić na dodatkowe zajęcia, do lekarzy, a on przychodzi o 18:00 zmęczony z pracy. Zamyka się w pokoju i skleja samoloty. Oznajmiłam mu, że od tego tygodnia będzie sam sobie gotował, prał, nie zrobi ze mnie niewolnicy. Teraz na długi weekend pojechał do mamusi - w środę wstaję rano, a tu widzę torby w przedpokoju i oznajmia, że wyjeżdża. W ogóle ze mną nic nie konsultując. Tymczasem jego mamusia ciągle do mnie z pretensjami dzwoni, że synek nie będzie mi pomagał w niczym, bo on pracuje. Tylko ja od roku nie widzę żadnych pieniędzy od niego - to ja muszę się zatroszczyć, co kupić do lodówki, co mają dzieci na siebie włożyć. Też któraś ma taki przypadek, bo czuję, że jestem chyba sama"