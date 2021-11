Dziennikarz pyta Edytę Górniak o nową płytę. Piosenkarka OBURZONA: "Ciekawe, z czego bierze się TAKI CYNIZM"

To jednak nie spodobało się artystce. Edyta Górniak zmiażdżyła go obszernym komentarzem, w którym wytknęła mężczyźnie... cynizm oraz poradziła mu "uzdrowienie ze swojej nieżyczliwej postawy".

Ciekawe, z czego bierze się taki cynizm. Wszystko w życiu ma swój powód przecież. Warto się z takiej roszczeniowej postawy wyzwolić. Nikt na świecie nie jest po to, by cię zadowalać. Nikt nie jest także po to, by ciebie wyręczyć, Ty sam musisz się uzdrowić z nieżyczliwej postawy. Utworów muzycznych w moim wykonaniu masz ponad 200. Jeśli w istocie za nimi tęsknisz, jest mi bardzo miło. Jeśli jednak w obecnych czasach, wspieranie ludzi na wiele sposobów, oddając im czas swojego życia, jest dla ciebie stratą czasu, to wybierz inne platformy, gdzie znajdziesz medialną gumę do żucia. Pozdrawiam - napisała Edyta, ale coś nam się wydaje, że wcale nie chciała nikogo pozdrowić.