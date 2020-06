Allan Krupa złożył życzenia na DZIEŃ OJCA! Nie powędrowały one jednak do Dariusza K...

Stop hate 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

No i zastanawiam Sie pudlu po co to piszecie? Dla mnie to zakrawa na zawaolowany hate , passive aggressive . Hipokryzja! Tylko zeby kasa sie zgadzala. Zastanawiam sie co to za zlamasy i nieudacznicy musza siedziec w redakcji pudla... zeby trzaskac kase na obsmarowywaniu kogos. A teraz pytanie z mojej atrony. Jak rodzina pyta jaka masz prace, to co mowisz? Pracuje w pudelku? Albo jestem dziennikarzem? Blagam!