Dariusz K. WYSZEDŁ Z WIĘZIENIA! "Mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie"

Edyta Górniak to bez wątpienia jedna z największych polskich gwiazd. Choć dziś podtrzymuje medialną popularność głównie dzięki udziałowi w programach telewizyjnych, to sławę zdobyła głównie jako piosenkarka. Z tego powodu od lat dużym zainteresowaniem cieszy się jej życie prywatne , w którym, jak wiadomo, nigdy nie brakowało emocjonujących zwrotów akcji .

W 2010 roku całą Polską wstrząsnęła wiadomość o tym, że Edyta Górniak rozwodzi się ze swoim dotychczasowym małżonkiem, Dariuszem K. Choć para zapewniała wszystkich o łączącym ich głębokim uczuciu, którego owocem jest jej ukochany syn Allan, to najwyraźniej w ich relacji pojawiły się zgrzyty. Z kolei cztery lata później Dariusz K., będąc pod wpływem kokainy, potrącił śmiertelnie 63-letnią kobietę, za co trafił na kilka lat do więzienia. Od tego czasu kojarzony jest zresztą wyłącznie z kolejnych wizyt w sądzie.