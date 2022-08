Allan Krupa zrzucił 15 kilogramów. Tabloid wyliczył, ile Edyta Górniak zapłaciła za odchudzanie syna...

Okazuje się, że usługi Leszka Klimasa, u którego trenują Górniak z synem, kosztują krocie. Na stronie internetowej sportowca widzimy, że ustawiony pod indywidualne potrzeby plan treningowy oraz dobrany przez profesjonalnych dietetyków jadłospis to koszt około 1400 złotych miesięcznie za osobę. Jeśli w programie udział biorą dwie osoby z rodziny, cena jest promocyjna, bowiem wynosi dwa tysiące złotych miesięcznie. To jednak nie wszystko. Do wydatków należy doliczyć koszty związane z przygotowywaniem posiłków czy ewentualnego cateringu.