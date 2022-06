Allan Krupa wydał DRUGI singiel! Tym razem przekonuje, że jest "PIE*DOLONYM DŻENTELMENEM"... Mama będzie dumna?

Allan Krupa wybitnie się tym nie przejął i właśnie wydał drugi singiel, tym razem pod tytułem "Dżentelmen" . Syn Edyty "na świecie żyją bioroboty" Górniak zafascynował się estetyką pola golfowego, bo o odniesienia do "Funny Games" Michaela Hanekego go raczej nie podejrzewamy. Widać, że dla Allana bycie dżentelmenem oznacza głównie granie w golfa i epatowanie drogimi markami takimi jak Armani i Prada, o czym dumnie nawija.

Młody dżentelmen, jak wbijam w dresach na kluby, nikt nie mówi szeptem - zaczyna Allan, nawiązując chyba do "wbijania na scenę jak młody Cygan". Cóż, najwidoczniej to główne doświadczenia podmiotu lirycznego, który co piosenka, to musi gdzieś "wbijać". Potem, żebyście nie wątpili, że to jednak tytułowy "dżentelmen", młody Krupa śpiewa, że zrezygnował z pomysłu zaręczyn z pewną stylistką. Czy to faktycznie takie eleganckie? Śmiemy wątpić.