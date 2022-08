Allan Krupa schudł 15 kilogramów. Syn Edyty Górniak ćwiczył pod okiem trenera personalnego (FOTO)

Poznajcie Allana. Twardy zawodnik - zrobił kawał świetnej roboty. W trzy miesiące pożegnaliśmy 15 kilogramów. Mama Edyta (może znacie), która zapisała Allana do Efektu Klimasa, sama nie chciała zostać w tyle. Oczywiście również mamy sukces. To u nas już standard. Zaczyna się od dzieci, a kończymy metamorfozą całej rodziny. Nie ma na co czekać! Wróciliśmy po urlopie i dajemy z siebie wszystko. Zdrowie to nasza misja - możemy przeczytać we wpisie trenera odpowiedzialnego za przemianę Allana i Edyty.