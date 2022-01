Altruistka Joanna Przetakiewicz wspomina związek z Janem Kulczykiem: "Stawiałam go zawsze przed sobą. Był PRIORYTETEM"

Ja jestem tak bardzo świadoma, jak trudno jest zbudować szczęśliwy związek, jak dwie osoby są zajęte. Jeszcze dochodzą do tego dzieci, życie rodzinne, życie towarzyskie i w zasadzie okazuje się, że 24 godziny na dobę to jest stanowczo za mało . Przynajmniej dwa razy za mało. Bardzo trudno jest nie zachować balansu (...) Rzeczywiście my mieliśmy już taki tryb życia, który nas już w pewnym momencie umęczył, dlatego że my potrafiliśmy być w trzech krajach jednego dnia jednocześnie - wyznała kochająca luksus Joanna.

Praca Jana zawsze była dla mnie priorytetem i on był dla mnie priorytetem. Ja stawiałam go zawsze na miejscu przed sobą, szczerze mówiąc. To znaczy, to nie dotyczyło emocji, to dotyczyło pracy i dotyczyło treści naszego życia, planu naszego życia. Ja byłam dla niego pełna podziwu i szacunku do tego, co robił - mówiła Przetakiewicz, wspominając życie u boku milionera.