Joanna Przetakiewicz przekonuje, że PIENIĄDZE DAJĄ SZCZĘŚCIE: "Jak ludzie mówią, że nie dają szczęścia, to sami siebie oszukują"

Oczywiście że ma rację!Samo leczenie chorób,wydatki na badania,na leki!Mając choćby tę dziedzinę correct-dzięki pieniądzom!-człowiek jest silniejszy psychicznie i fizycznie!Ja ,jeślibym wygrała duuużo pieniędzy-w takiej upatrzonej miejscowości,ukochanej przez Chopina-ufundowałabym najnowocześniejszy wóz strażacki i sprzęt dla chłopaków OSP;jeśliby to było baaaardzo duuużo pieniędzy-co sobie zażyczyłby TOPR,co by ich uszczęśliwiło;jak by starczyło to i helikopter!Jakieś dziecko którego rodzice rozpaczliwie zbierają tony kapsli na jego operację,jakichś pogorzelców,niejedną rodzinę,która straciła wszystko;ZWIERZĘTA W SCHRONISKACH i nieszczęsne konie którym grozi Whiskas!I pomoc rodzinie;lokaty dla wnuczki,na różne cele,z klauzulą użycia natychmiast w razie konieczności leczenia choroby;tfu!!Sobie-dogodziłabym w osprzęcie swojego hobby-miłości-fotografii..I komfort życia,że mi przed pierwszym nie zabraknie...Żadnych szaleństw ..Tylko..muszę kupić(wreszcie) los!😂😂😂A na ten i czasem braknie..😭