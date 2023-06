Amal Clooney zachwyca w nowej fryzurze. Tak wyglądała na przyjęciu przyjaciółki na Sycylii (FOTO)

Amal i George Clooney pojawili się na uroczystości z okazji 50. urodzin ich przyjaciółki, Charlotte Tilbury . Znana prawniczka zaprezentowała nową wersję swoich kręconych włosów, które do tej pory były jej znakiem rozpoznawczym.

Amal Clooney w nowej odsłonie

Amal wiele razy została już doceniona za swój styl i elegancję. I to nie tylko na salach sądowych, ale również na oficjalnych wydarzeniach czy czerwonych dywanach. Nie da się ukryć, że wie, jak olśnić. W jej wyglądzie dużą rolę ogrywają włosy, które zazwyczaj układała w delikatne fale.

Fryzjer i makijażysta Amal, Dimitris Giannetos, opublikował na Instagramie zdjęcie prawniczki, podpisując je "Studio 54 glam". To skojarzenie nie ogranicza się tylko do fryzury, bowiem na urodzinowy wieczór Amal wybrała efektowną sukienkę z cekinami. To nie pierwszy raz, kiedy postawiła na kreację inspirowaną stylem disco queen. George natomiast wskoczył w klasyczny czarny smoking, białą zapinaną koszulę oraz muszkę. Wyglądał bardzo elegancko.