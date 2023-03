Amanda Bynes nagrana przez tiktokerkę zaledwie dwa dni przed skierowaniem do szpitala psychiatrycznego. Filmik krąży po sieci (WIDEO)

Amanda Bynes przechodzi ostatnio trudny czas. Jak informowały media, aktorka została zatrzymana przez policję i skierowana do szpitala psychiatrycznego po tym, jak przechadzała się nago po ulicach Los Angeles. Co więcej, miała zupełnie naga wsiąść do obcego samochodu i sama zgłosić się do odpowiednich służb. O sprawę zapytano przedstawicieli Bynes, jednak ci odmówili komentarza mediom.