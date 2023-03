Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego. Jest reakcja byłego narzeczonego i rodziców

Amanda Bynes chodziła nago po ulicach Los Angeles

Amanda Bynes została ostatnio zatrzymana przez policję i przewieziona do szpitala psychiatrycznego. Stało się to po tym, jak celebrytka włóczyła się nago po ulicach Los Angeles. Była aktorka wsiadła rozebrana do obcego samochodu i sama zadzwoniła na policję. Były narzeczony gwiazdy Paul Michael poproszony o komentarz przez portal "PageSix" powiedział, że Amanda odstawiła leki i do tej pory ich nie bierze.