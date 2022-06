Amber Heard wyznaje: "Wciąż KOCHAM Johnny'ego Deppa"

Aga 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ta kobieta przegrała proces. Nie dość, ze ława przysięgłych nie dała wiary jej dowodom i zeznaniom (lub mówiąc wprost uznała, ze kłamie) to jeszcze udowodniono jej, ze sama była agresorem. Czy to normalne, ze w mediach promuje się osoby skazane? Szkoda, ze z Tedem Bundy nikt nie zrobił wywiadu: „czy uważasz, ze twój proces był fair?”. No co to ma być?! Na siłę próbują ja teraz wybielać. No sorry, ale ludzie nie są aż tak głupi!