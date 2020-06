Amber Heard zdradzała Johnny'ego Deppa z mężczyzną i kobietą JEDNOCZEŚNIE? "W tym procesie może się już zdarzyć wszystko"

Johnny Depp i Amber Heard zapewne nie spodziewali się, że ich proces będzie tak długi i wyniszczający. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że sądowa batalia byłych kochanków zmierza ku końcowi, to najwyraźniej nie docenialiśmy obu stron tego konfliktu . Podczas gdy Depp przyznał się na jednym z nagrań do problemów z alkoholem i narkotykami, Amber podobno wymierzyła nawet ukochanemu cios pięścią w szczękę .

Teraz z kolei portal Daily Mail donosi o nowych wątkach w procesie, które wydają się co najmniej sensacyjne. Zgodnie z informacjami tabloidu, Amber Heard miała zdradzać aktora, podczas gdy ten przebywał na planie filmowym. Co więcej, nie była to jedna osoba, lecz dwie i to jednocześnie. Jedną z nich miała być Cara Delevingne, a drugą Elon Musk, miliarder i mąż Grimes. Z tego powodu nie można wykluczyć, że Depp powoła ich do zeznań przeciwko byłej żonie.