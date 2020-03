Amber Heard PRZYZNAŁA SIĘ do pobicia Johnny'ego Deppa: "Przepraszam. Takie zachowanie jest poniżej mojej osoby"

Insider 1 godz. temu zgłoś do moderacji 93 2 Odpowiedz

Mili panowie, uwzajcie na lalunie podobne do Amber , Depp zostawil po latach slodka Vanesse Paradies , spalil mosty, bo poczul blusa i ze z taka bedzie nowe zycie , nowe wrazenia , nowe emocje i nowy sex. Lalunia zas o twarzyczce aniola miala i nadal ma diabla w sobie . Jest agresywna jak pijany wrestler co niszczy i rozwala co jest na jej drodze . Gryzla go bila i drapala, butelka po wodce zrypala mu pol palucha. Zalatwila mu sie w pierzyny , na zlosc ze sie spoznil na jej urodziny. Nabawil sie przy niej wstydu , zlej reputacji, nerwow i stracil kupe pieniedzy .Lalunia zas aktorka, gra swoja role,- a to ze nie chciala, a ze sie go bala , a ze on zaczal.. Teraz Depp ma , i zakonczyc do tej pory nie potrafi,