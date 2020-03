Była asystentka Amber Heard oskarża ją o ZNĘCANIE SIĘ. "Regularnie maltretowała mnie zarówno werbalnie jak i mentalnie"

Gość 43 min. temu zgłoś do moderacji 19 11 Odpowiedz

narzucić surowe kary pieniężne ludziom łamiącym kwarantannę domową! zabronić przyjazdu do Polski wszystkim, którzy nie mają ważnych podstaw, by wrócić do kraju typu leczenie, a i tak wypuścić ich dopiero po 14dniowej kwarantannie przy granicy! zakazać wyjazdów z kraju w celach turystycznych! surowo karać każdego, kto podchodzi do tej sytuacji bezmyślnie i egoistycznie! tu chodzi o cały naród! A marszałek Grodzki powinien zrezygnować z funkcji po tym, co zrobił i jak butnie się z tego wykręcał!