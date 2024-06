Amerykanka jadła 8 tysięcy kalorii dziennie. Zdradza, jak schudła 50 kilogramów bez chodzenia na siłownię. Popieracie pomysł?

Aga 1 godz. temu zgłoś do moderacji 86 4 Odpowiedz

Ja to sie zastanawiam co sie dzieje w głowach kobiet które na każdym kroku wszedzie publikują zdjecia z filtrami. Czy patrzac co rano w lustro macie poczucie ze wygladacie zupelnie inaczej niz kreujecie sie w mediach? Czy ogladajac te zdjecia w necie myslicie ze wygladacie tak pieknie a widok w lustrze to fikcja? Przeciez te oszukiwanie samych siebie to spustoszenie w glowie na dłuższą metę