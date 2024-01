Influencerka schudła 100 KILOGRAMÓW! W "Dzień dobry TVN" opowiedziała o nadmiarze skóry i operacji, którą planuje

Osoby, które chociaż raz podjęły walkę o zrzucenie choćby kilku kilogramów, mają pełną świadomość trudu, jaki trzeba włożyć w stałą zmianę nawyków żywieniowych i odbywanie regularnych treningów. Jeszcze trudniejsze od uzyskania szczuplejszej sylwetki jest jednak uniknięcie efektu jojo. Polski show-biznes pamięta przykłady spektakularnych, szumnie relacjonowanych transformacji, które w wielu przypadkach kończyły się powrotem do dawnego wyglądu, a nawet jeszcze większym przybraniem na wadze.

O utrzymanie aktualnej masy ciała walczy teraz Katarzyna Guzik . Jeszcze 4 lata temu kobieta ważyła 185 kg . Dzięki wytrwałej i systematycznej pracy straciła ponad połowę masy ciała . Znając problem od podszewki, dziś sama motywuje innych do zawalczenia nie tylko o swój wygląd, ale przede wszystkim o poprawę stanu zdrowia i jakości życia. W tym celu założyła konto na Instagramie, nadając mu nazwę "100 kg lżejsza" .

Przeszła długą drogę do osiągnięcia wymarzonego ciała. Pomogła w tym dieta oraz... operacje plastyczne

Katarzyna Guzik gościła w niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN". W trakcie rozmowy na temat swojego spektakularnego schudnięcia, wyznała, że pomimo długotrwałej i co najważniejsze, zwycięskiej walki o uzyskanie sylwetki marzeń, wciąż jednak nie odczuwała całkowitej satysfakcji.

To może nie jest tak, że mi się coś bardzo nie podobało, bo ja już bardzo dobrze czułam się sama ze sobą, ale operacje zrobiłam przede wszystkim dlatego, żeby poczuć się tak, jak nigdy wcześniej się nie czułam. Znacie moją historię, wiecie, że nadwaga była ze mną od dziecka, później otyłość, więc chciałam zobaczyć, jak to jest mieć ciało, jakie wszystkie inne kobiety dookoła mnie miały, ale mi nigdy wcześniej nie było dane go mieć - opowiedziała podczas rozmowy z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem.