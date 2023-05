Amerykanka w dniu ślubu ważyła prawie ĆWIERĆ TONY, dziś jest lżejsza o ponad 130 kilogramów. "Byłam więźniem we własnym ciele" (ZDJĘCIA)

Lexi i Danny Reed marzyli o możliwości powiększenia rodziny, jednak jedyną drogą do szczęścia była dla nich właśnie walka z nadwagą. Na przymiarki przed ślubem musiała jechać do innego miasta, gdyż nie mogła znaleźć sukni w swoim rozmiarze. Miała też problemy z codziennymi czynnościami.

Najprostsze czynności sprawiały problem. Zanim schudłam, byłam więźniem we własnym ciele. Zostaliśmy z Dannym wyproszeni z kolejki górskiej, co było bardzo zawstydzające. Bałam się także podróży samolotem, bo nie zmieściłabym się w fotelu - opowiadała.

Lexi zdecydowała się na chirurgiczne usunięcie nadmiaru skóry, co miało przywrócić jej wiarę w siebie. Choć jej metamorfoza robi wrażenie, to dziś znów walczy o powrót do zdrowia, co ogłosiła w sieci. W wyniku choroby jej nerki przestały prawidłowo funkcjonować i musi poddawać się dializom. Z tego powodu też musiała ograniczyć aktywność fizyczną, która była kluczowa w procesie walki o spadek wagi. Motywacja jej jednak na szczęście nie opuszcza.