Anastasia Pokreshchuk zasłynęła dzięki GIGANTYCZNYM policzkom. Jak dziś wygląda? (ZDJĘCIA)

Zasłynęła dzięki gigantycznym policzkom. Jak dziś wygląda Anastasia Pokreshchuk?

Brytyjski serwis Daily Star w 2020 roku donosił, że Anastasia przez prawie rok wstrzykiwała w twarz wypełniacze, by ekstremalnie wyostrzyć kości policzkowe i wydała na tę przyjemność ponad 1500 funtów (czyli ponad 7,5 tysiąca złotych). Kobieta w pewnym momencie straciła ponoć rachubę, co do ilości zabiegów, którym się poddała. Według "The Sun" zafundowała sobie m.in. wypełniacze ust, policzków i kącików ust, botoks na czole, jak również modelowanie szczęki i podbródka. Już lata temu deklarowała jednak, że pragnie, by jej policzki były jeszcze większe.