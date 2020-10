Oto Anastasia Pokreshchuk - właścicielka NAJWIĘKSZYCH POLICZKÓW na świecie!

W ostatnich latach, dzięki coraz łatwiejszemu dostępowi do chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, można zaobserwować modę na drastyczne modyfikowanie wyglądu. Niektórzy upodabniają się do lalek, inni do kosmitów, a nawet do zwierząt. Specjaliści biją na alarm - coraz więcej ludzi zapada na dysmorfofobię, czyli zaburzenie w postrzeganiu swojego wyglądu prowadzące do uzależnienia od zabiegów i operacji plastycznych.