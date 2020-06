"Żywy Ken" dźwiga bagaże, eksponując IMPONUJĄCY biust (FOTO)

Showbiznesowa trajektoria Rodrigo Alvesa może przyprawić o zawrót głowy nawet najbardziej wprawionego fana celebrytów różnej maści. Brazylijczyk zdobył popularność za sprawą swojego upodobania do operacji plastycznych , których ma na koncie ponad setkę.

Wygląda jednak na to, że Roddy uznała dotychczasowe piersi za zbyt małe. Ostatnio paparazzi przyłapali "Żywą Barbie" na londyńskim lotnisku. Walki z bagażami z pewnością nie ułatwiał jej ogromny biust , wyraźnie większy od tego, który prezentowała jeszcze w marcu.

Staram się korzystać z życia bez operacji i cieszyć się tym, co już udało mi się poprawić - wspaniałomyślnie zdradza Roddy. Przeszkadza mi jednak blizna na dekolcie, to ślad po pobraniu kości, która posłużyła lekarzom do odtworzenia mojego nosa. Blizna jest widoczna, a ja i tak wciąż nie mogę oddychać.