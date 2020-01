Zdradzamy kulisy powstawania "Żywej Barbie". Tona doczepów, gorset, wyszczuplające majtki... (FOTO)

Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że zainteresowanie mediów jego zmianą płci może skończyć się równie szybko, co się zaczęło, Roddy rozpoczęła tournée po Europie, w ramach której odwiedziła już ogarniętą obsesją na punkcie tanich gwiazd telewizji reality Wielką Brytanię i ojczyznę bunga-bunga - Włochy. To właśnie na Półwyspie Apenińskim Roddy postanowiła zadebiutować w telewizji jako kobieta .

W ostatni poniedziałek celebrytka wystąpiła na żywo w ramach programu Live - Non è la d'Urso. Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości co do właściwej płci Brazylijki, producenci show puścili na głośnikach Man! I Feel Like a Woman Shanii Twain, gdy Roddy wesoło wmaszerowała na scenę prezentując przed widownią spontaniczny układ choreograficzny.