"Żywy Ken" walczy o idealne selfie w lateksowej spódnicy na ulicach Mediolanu (FOTO)

To straszne, że człowiek, który potrzebuje pomocy dobrego psychiatry nie ma ani jednego prawdziwego przyjaciela, który w porę zaprowadzilby go do lekarza. Taki samotny z zaburzeniami, stał się łatwą ofiarą nieetycznych chirurgów, którzy zrobili mu wielką krzywdę, zbijając majątek i niszcąc bezpowrotnie jego zdrowe tkanki... Ten nos, ta twarz.. to woła o pomstę do nieba. Kiedy ludzie w końcu zrozumieją, że natura tworzy nas perfekcyjnymi i tylko nasze ingerencje burzą ten naturalny porządek ( czy to operacje, czy złe traktowanie ciała - głodzenie się, objadanie, niewartościowa dieta etc.)