"Żywy Ken" Rodrigo Alves chwali się nowymi DOCZEPAMI przed luksusowym domem handlowym w Londynie (FOTO)

Rodrigo Alves wyrobił sobie "markę" w mediach tabloidowych, poddając się serii drastycznych operacji plastycznych, które miały upodobnić go w efekcie do Kena - życiowego partnera najsłynniejszej lalki świata - Barbie. Jego 5 minut przeminęło niestety równie szybko, co zabrakło mu na ciele kolejnych miejsc do operowania. Alves próbował więc swoich sił jako osobowość telewizyjna oraz wokalista jednak i to okazało się być niewystarczające aby skupić na sobie uwagę publiki na dłużej niż kilka chwil.