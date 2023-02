Alicia Douvall przeszła ponad 300 operacji plastycznych! "Moja twarz wygląda, jakbym była po WYLEWIE"

Ostatnio coraz częściej słyszymy o przypadkach kobiet, które zaczęły otwarcie mówić o uzależnieniu od operacji plastycznych oraz o tym, jak fatalnie nałóg wpłynął na ich zdrowie i samopoczucie. Chęć powrotu do naturalnego wyglądu zadeklarowała niedawno kontrowersyjna influencerka Mary Magdalene , która wcześniej zawiodła się na 10-kilogramowym implancie, który pewnego dnia rozsadził jej pierś od środka . Teraz z letargu wybudziła się Brytyjka Alicia Douvall . Choć kobieta nie poddała się aż tak drastycznym zabiegom, jak wspomniana wcześniej Mary, to i tak trudno byłoby znaleźć choćby skrawek jej ciała, który nie został tknięty skalpelem.

Alicia Douvall i uzależnienie od operacji plastycznych

Wszystko zmieniło się, gdy 12 lat temu Alicia została mamą. Od tamtej pory drastycznie ograniczyła wizyty w gabinecie chirurga plastycznego. W rozmowie z magazynem "The Sun" kobieta stwierdziła, że doszła do tego momentu w swoim życiu, gdy zdała sobie sprawę, że nie ma już dłużej 23 lat i że jej ciało po prostu naturalnie się zmienia.

Tragedia na stole operacyjnym - lekarz-amator skrzywdził Alicię Douvall

Niestety, zanim Douvall doszła do tej refleksji, musiała mocno sparzyć się na swej największej pasji. 43-latka przyznaje dziś, że część zabiegów, którym się poddała, była przeprowadzona w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi standardami. W rozmowie z "The Sun" celebrytka opisała, jak podczas przeprowadzania liftingu twarzy "lekarz" przeciął jeden z ważnych mięśni. Jedynym ratunkiem okazał się botoks, który Alicia będzie musiała stosować co pół roku do końca życia.