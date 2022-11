Andrew Garfield o presji ojcostwa przed czterdziestką: "Wiem, że kobiety mają pod tym względem trudniej"

Ewa38 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Jesteśmy z mężem przed 40 tką, nie mamy dzieci i dobrze nam z tym. Po co sobie utrudniać życie. Po co mi problemy zdrowotne (po ciąży i porodzie różnie może być). Nigdy nie widziałam siebie w roli matki. Małe dzieci mnie brzydzą. Nie wyobrażam sobie porodu, który jest upokarzający dla kobiety. Na szczęście nikt nas nie pyta o dzieci. Moja matka tylko gada, że chociaż jedno powinno się mieć. Ale mi to naprawdę niepotrzebne do szczęścia.