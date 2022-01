Andrij Szewczenko prywatnie: mąż modelki z polskimi korzeniami, przyjaciel Giorgio Armaniego i dumny ojciec czterech synów (ZDJĘCIA)

Niespodziewane odejście Paulo Sousy ze stanowiska trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej odbiło się w mediach szerokim echem. Odkąd Portugalczyk nagle porzucił Biało-Czerwonych na rzecz brazylijskiego klubu Flamengo, polscy kibice z niecierpliwością czekają na informację, kto zajmie jego miejsce. Jeszcze do niedawna najgłośniej mówiło się o kandydaturze byłego trenera reprezentacji, Adama Nawałki . Na giełdzie nazwisk pojawiło się jednak nazwisko innego byłego piłkarza - Andrija Szewczenki.

Andrij Szewczenko to jeden z najsłynniejszych ukraińskich piłkarzy. 45-letni dziś sportowiec podczas długoletniej kariery na boisku grał w barwach Dynamo Kijów, AC Milanu oraz Chelsea. Zaliczył również ponad 100 występów w reprezentacji Ukrainy. W sezonie 2002/03 piłkarz sięgnął po puchar Ligii Mistrzów z Milanem. Do dziś znajduje się również w pierwszej dziesiątce najlepszych strzelców turnieju. Niedawno piłkarza zwolniono ze stanowiska trenera włoskiego klubu Genoa i obecnie wymieniany jest jako kandydat do pokierowania reprezentacją Polski.