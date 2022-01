Miłość życia Adama Nawałki: poznał żonę jako 18-latek i są razem do dziś. Co wiemy o Katarzynie Nawałce? (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że świat sportu ma coraz więcej wspólnego z show biznesem. Piłkarze zarabiają fortunę nie tylko na boisku, lecz także za sprawą reklam oraz relacjonowania wystawnego trybu życia w sieci. Medialne zainteresowanie towarzyszy też ich współpracownikom, w tym trenerom, czego przykładem jest Adam Nawałka.

Mimo sporej popularności i rozlicznych kontraktów reklamowych Adam Nawałka walczył jednak o to, aby trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów. Co prawda żona Katarzyna towarzyszyła mu na kilku oficjalnych wyjściach, ale o ich relacji wiadomo tylko tyle, ile sami byli skorzy zdradzić. Jest to o tyle istotne, że razem idą przez życie już od wielu lat.

Katarzyna Kotulińska, bo tak niegdyś nazywała się żona Adama Nawałki, poznała ukochanego jeszcze jako 16-latka. Przyszły selekcjoner polskiej kadry miał wtedy 18 lat, a młodsza dziewczyna od razu wpadła mu w oko. On grywał wtedy w Wiśle Kraków, ona z kolei trenowała koszykówkę. O wspomnienia z tych czasów Katarzyna została zapytana w 2001 roku przez Przegląd Sportowy.

Dobrze pamiętam tamtą chwilę. Już od pierwszego wejrzenia spodobało mi się w nim coś, czego nie da się nazwać. Adam może początkowo traktował naszą przyjaźń luźno, przekonywał się latami, ale ja od razu wiedziałam, że to jest to - mówiła.

Adam Nawałka i jego ukochana stanęli na ślubnym kobiercu w 1983 roku. Zanim jednak do tego doszło, ich związek czekała jeszcze poważna próba. Dawno temu mówiło się bowiem, że podczas wyjazdu na mundial do Argentyny starano się go zeswatać z... Grażyną Torbicką. Wtedy wiceprezesem PZPN był Henryk Loska, jej ojciec. Ostatecznie nic z tego jednak nie wyszło, a historia napisała się sama.

O ich relacji wypowiadał się swego czasu także Andrzej Iwan, jego serdeczny kolega i były piłkarz "Białej Gwiazdy". Jak zapewniał, Katarzyna Nawałka jest "kobietą do tańca i do różańca", a ich miłość od początku była szczera.

Zawsze szukał tych najpiękniejszych. W oko wpadła mu Kaśka. Była małolatką, dwa lata młodszą od niego. Chodziliśmy do liceum, tam gdzie ona. Adam zabierał nas na ich spotkania w szkole - wyznał w kolorowej prasie i wspominał ich amory: Nawałka dawał Kaśce buziaka na przerwie, reszta dziewczyn na jego widok piszczała. Z Kaśką są razem do dzisiaj. To fantastyczna kobieta, do tańca i do różańca.

Ślub wzięli po ośmiu latach znajomości i choć po latach wiele się oczywiście zmieniło, to najwyraźniej nie uczucia Adama i Katarzyny, którzy wiodą wspólne życie do dziś.

Przychodzi taki moment w życiu, że trzeba poświęcić się pracy, oddać jej serce. Jeśli coś się robi, to z pełnym przekonaniem. Jestem jednak spokojny o nasze małżeństwo. Żona uprawiała sport i rozumie jego warunki - mówił Nawałka w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Dziś historia ich miłości znów obiega media, a wszystko przy okazji doniesień, jakoby Adam Nawałka znów miał zostać ogłoszony selekcjonerem polskiej reprezentacji. Poinformował o tym już Mateusz Borek , który nazwał powrót Nawałki "najlepszym z możliwych wyborów". Podkreślał też, przed jak trudnym zadaniem przyjdzie mu wkrótce stanąć.

