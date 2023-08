Andrzej Chyra staje w obronie oskarżonego o nadużycia seksualne Romana Polańskiego: "Hipokryzja i dewociarstwo"

Szoking 25 min. temu zgłoś do moderacji 8 12 Odpowiedz

Popieram. Również uważam, że nie znając okoliczności sprawy ludzie roszczą sobie prawo do wydawania wyroków. Wykorzystywanie dzieci to samo zło. Nikt jednak nie bierze pod uwagę, że tam wówczas sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej, ofiara mu wybaczyła i nikogo nie dziwi co tak młode dziewcze robiło w willi pełnej starch dziadów, matki to wówczas również nie dziwiło...