Andrzej Deskur szuka pracy na Facebooku: "Mogę sprzedawać bułeczki, pieski wyprowadzać, telefony odbierać"

kluska 9 min. temu

Lepsza postawa, niż Pani Jandy. Do niedawna lubiłam, szanowałam i ceniłam jako aktorkę i człowieka.. Do czasu aż zaczęła narzekać, że nie ma pomocy, dotacji na teatr w czasie pandemii. Prosiła, żeby ludzie przyszli na spektakle w późniejszym terminie, żeby nie trzeba było zwracać pieniędzy za bilety.. Teatr chylił się ku upadkowi.. Pani Janda kasę dostała i.. zainwestowała w... reklamę swojego kremu w tvp. "Brawo". Postawa "godna" naśladowania. Ta Pani jest dla mnie skreślona, jako aktorka i człowiek też. Żadnego moralne i wstydu. Inny aktorzyna zbierał na pogrzeb dla Mamy.. Ja tydzień temu też pożegnałam swoją. Też nie miałam pieniędzy. I zrobiłam to za kwotę zasiłku pogrzebowego (nawet mniej, bo wiadomo, dom pogrzebowy też musi zarobić). Uroczystość świecka. Starczyło na miejsce na cmentarzu, ubranie, kwiaty, wszystko co faktycznie niezbędne. Napisałam mowę - dziesięć stron, odczytałam, zadbałam o oprawę muzyczną. Było skromnie, godnie i niesamowicie osobiście. Chyba niektórym celebrytom i pseudo aktorom w głowie się poprzewracało, a jeszcze inni znaleźli sposób na wyciąganie (żeby nie powiedzieć wyłudzanie) pieniędzy od innych pod płaszczykiem pandemii, na litość. Gdzie wy ludzie macie honor i odrobinę wstydu?! Z jakich domów wyszliście skoro macie takie wartości?! Panu Andrzejowi kibicuję. Dlatego, bo się Panu chce i szuka Pan nowych możliwości. Z autopsji dodam, że może Panu pewne sytuacje wbrew pozorom otworzą inne (lepsze) drzwi. Pzdr.