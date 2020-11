Zaradna Adrianna Biedrzyńska ratuje domowy budżet, ROBIĄC NA DRUTACH

Wraz z drugą falą koronawirusa rząd wprowadził nowe obostrzenia, które dotknęły m.in. artystów. Do 29 listopada zamknięte pozostają kina i teatry, nie można również organizować koncertów z udziałem publiczności. Wielu artystów zwraca uwagę, że odebrano im główne źródło dochodu, a mimo to nie mogą liczyć na żadną pomoc od państwa. Niektórzy, jak Maryla Rodowicz , idą o krok dalej, skarżąc się w mediach na swoją trudną sytuację finansową.

Jeszcze nie zdążyliśmy ruszyć z teatrem, a już nas zamknęli - napisała kilka dni temu na swoim instagramowym profilu. No cóż. Będę robić na drutach, szydełkiem, czytać, mogę gadać do Was... Uczyć dziergania... Nie wiem co to będzie. Powolne umieranie. Tata mówił, powtarzał: farmacja, psychiatria itp. Proszę słuchać RODZICÓW!!! - dodała.