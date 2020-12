Marzena Kipiel-Sztuka nie ma za co żyć. "OSZCZĘDNOŚCI SIĘ SKOŃCZYŁY"

Kolejka stoi. Są tacy, którzy chcą się ze mną gdzieś pokazać. Wówczas robię im test. Zastanawiam się, co by było, gdyby wyłączyli na tydzień prąd i nie można by razem oglądać telewizji. Czy ja z takim człowiekiem miałabym o czym rozmawiać? Od razu eliminuję zawodników, którzy nie mają nic do powiedzenia. Wystarczy popatrzeć mężczyźnie w oczy i posłuchać, jak ten człowiek mówi. Jestem ortodoksem, jeśli chodzi o język polski. Jak słyszę, że "włancza światło" zamiast "włącza", to zgrzytam zębami. Nie muszę od razu dyskutować o Gombrowiczu, ale niech przynajmniej facet mówi poprawnie po polsku. Nie lubię też interesowności. Gdy absztyfikant leci do mnie z koszem kwiatów zamiast z dobrą książką, to nie ma szans. Ale jeśli ktoś mi napisze SMS-a: "Śpij dobrze, niech ci się śnią aniołki", to jestem zainteresowana - przyznała.