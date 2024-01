Andrzej Duda UŁASKAWIŁ Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza!

lila 10 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

panie prezydencie skoro pan prosil o spokoj wczorajszej demokracji to prosze poprosic pana elektorat pisowcow niech zachowuja sie grzecznie bo jak co dzien jest bylo tyle nienawisci szczucie na ludzi napisy na pana tuska prosze go szanowac jest nowym premierem i naszym i aby pisowcy co wczoraj zostawili napisy przed domem pana tuska to zabrali wstyd i to caly swiat na was patrzy a ludzie pis to sa naiwni tak maja ciemnote klamstwa wbijane do glow ze oni to wszystko wierza.